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Сегодня, 19:21

Игорь Семшов высказался об адекватности соглашения РФС и УЕФА

Семшов высказался об адекватности соглашения РФС и УЕФА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об адекватности соглашения РФС и УЕФА о проведении матчей FONBET Кубка России в дневное время по будням.

«Соглашение с УЕФА о проведении матчей Кубка России в рабочее время, потому что вечером эфирное место должно быть отдано для еврокубков, адекватно даже после высказывания Чеферина о нашем возвращении на международные соревнования лишь по окончании СВО. Люди могут посмотреть футбол и в Кубке, и в еврокубках. Мы сами понимаем, что нас быстро никто не вернет на международную арену. Безусловно, мы должны придерживаться правил УЕФА, если хотим вернуться в Европу. И матчи Кубка раскидывать, чтобы всем было удобно. Футболисты и тренеры тоже хотят Лигу чемпионов, там есть на что и на кого посмотреть. Поэтому лучше сыграть в неудобное время для всех, но в тоже время все будут наслаждаться футболом высокого уровня», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков, поскольку это является обязательным требованием УЕФА.

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-my-dolzhny-priderzhivatsya-pravil-uefa-esli-khotim-vernutsya-v-evropu-286165/
Игорь Семшов
Кубок России
УЕФА
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