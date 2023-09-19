Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об адекватности соглашения РФС и УЕФА о проведении матчей FONBET Кубка России в дневное время по будням.

«Соглашение с УЕФА о проведении матчей Кубка России в рабочее время, потому что вечером эфирное место должно быть отдано для еврокубков, адекватно даже после высказывания Чеферина о нашем возвращении на международные соревнования лишь по окончании СВО. Люди могут посмотреть футбол и в Кубке, и в еврокубках. Мы сами понимаем, что нас быстро никто не вернет на международную арену. Безусловно, мы должны придерживаться правил УЕФА, если хотим вернуться в Европу. И матчи Кубка раскидывать, чтобы всем было удобно. Футболисты и тренеры тоже хотят Лигу чемпионов, там есть на что и на кого посмотреть. Поэтому лучше сыграть в неудобное время для всех, но в тоже время все будут наслаждаться футболом высокого уровня», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков, поскольку это является обязательным требованием УЕФА.

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.