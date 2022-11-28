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Сегодня, 14:31

Семин заявил, что КДК нужно разобраться с дракой на матче «Зенит» — «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал драку футболистов в конце матча группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«Во-первых, принципиальная борьба шла на поле. А то, что противостояние вышло за рамки футбола, я считаю неправильным. КДК нужно разобраться с этим инцидентом, потому что футбол — это не ММА. Зрители смотрят такие матчи ради игры, а не чтобы наблюдать за стычками. Сам ход матча, на мой взгляд был предсказуемым. Между «Зенитом» и «Спартаком» сейчас существует принципиальное соперничество, и потому никто не хотел уступать. Но качественного футбола не получилось. А почему так вышло, мне трудно объяснить», — приводит слова Семина Vprognoze.ru.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10465937-semin-vyskazalsya-o-drake-v-matche-zenit-spartak.html
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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