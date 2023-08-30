Игнашевич: «Даже у «Зенита» ноги дрожат, когда 30 тысяч болеют против них»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Дома и стены помогают. Мы и гол неочевидный забили — видимо, аура стадиона, поле, болельщики туда мяч загнали. Даже у «Зенита» ноги дрожат, когда 30 тысяч болеют против них», — сказал Игнашевич на пресс-конференции.

После победы над «Зенитом» калининградцы с 9 очками возглавляют группу C FONBET Кубка России. Команда Сергея Семака с 6 очками идет на втором месте.