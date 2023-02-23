Семак: «Ренану нужно адаптироваться к погодным условиям и до конца понять наши требования»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем FONBET Кубка России против «Волги» поделился мнением о готовности защитника Ренана.

«Конечно, возьмем его с собой в Ульяновск. Насколько он будет готов играть, мы еще посмотрим — конечно, ему еще нужно адаптироваться к погодным условиям и до конца понять наши требования. Он уже провел несколько занятий с нами и оставил самое приятное впечатление. По поводу его участия в игре мы решим немного позже», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Контракт Ренана с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2027/28. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

13 февраля новичок питерцев стал победителем молодежного первенства Южной Америки в составе Бразилии — в финале она обыграла Уругвай (2:0). 19-летний бразилец принял участие во всех 9 встречах своей сборной в этом турнире.