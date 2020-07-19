Семак рассказал, в чем преимущество «Химок» над «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинале Олимп Кубка России (2:1).

— За что вам показали желтую карточку?

— Это эмоции. Мне показалось, что не было фола Кузяева на Айртоне. Пытался докричаться до судьи. Он воспринял это, как вспыльчивость. После игры мы пообщались, пожали друг другу руки. Все нормально.

— Финалист — «Химки». Это лучше, чем «Урал»?

— В финал дойти непросто. Любая команда, которая там оказывается, достойна финала. Вспомните предыдущие финалы — хотя бы «Зенита» с «Сибирью». Матчи проходят сложно. Главное, что мы туда вышли.

— «Химки» не играли с весны. Станет ли проблемой для «Зенита» то, что команде свежее? Или они будут слабее, так как не играли давно?

— «Химки» будут слабее? Да скорее они будут сильнее! У них есть неделя, чтобы подготовиться к следующей игре. А у нас матч через дева дня. Постараемся сделать все для победы. (Гоша Чернов)