Семак рассказал, почему «Зенит» проиграл «Динамо» в FONBET Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему него команда проиграла «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Без Барриоса было плохо в матче?

— Он действительно очень важный игрок для нас, особенно в матчах, где важны переходы. «Динамо» ждало шанса, чтобы использовать игроков в быстрых атаках. В этом компоненте он силен. Далер играл в этой позиции хорошо. По ходу матча, может, острых моментов не хватало, но за этот компонент точно отвечает не Барриос. В плане эмоциональности игра для нас была сложной. Надеялись на игроков, которые добавят искры. Но, к сожалению, не удалось сыграть ярко и добиться победы в основное время.

— Почему в серии пенальти бил Кузяев?

— Далер и забил много. Осечки бывают абсолютно у всех. Один незабитый пенальти не повод, чтобы убирать игрока. Он забивал и с «Краснодаром» в сложные моменты. Выбрали тех, кто хорошо бьет пенальти. Но это отчасти лотерея. Совокупность факторов решает, забьет в тот или иной момент пенальти игрок. Здесь давление добавляется. Не каждый может с ним справиться в определенный момент игры.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).