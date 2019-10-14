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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Самый дешевый билет на кубковый матч «Урал» — «Арсенал» можно приобрести за 100 рублей

13:03

На официальном сайте «Урала» стартовала продажа билетов на матч 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом».

Самые дешевые билеты на верхние ярусы за воротами обойдутся в 100 рублей, на нижние ярусы там же — 200 рублей. Билет на центральную трибуну в зону гостеприимства обойдется в 600 рублей, а билет в бизнес-ложу — 3000 рублей.

Матч «Урал» — «Арсенал» состоится 30 октября в Екатеринбурге.

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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