На официальном сайте «Урала» стартовала продажа билетов на матч 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом».

Самые дешевые билеты на верхние ярусы за воротами обойдутся в 100 рублей, на нижние ярусы там же — 200 рублей. Билет на центральную трибуну в зону гостеприимства обойдется в 600 рублей, а билет в бизнес-ложу — 3000 рублей.

Матч «Урал» — «Арсенал» состоится 30 октября в Екатеринбурге.

?Стартует продажа билетов на матч 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России #УралАрсенал!



?СЕГОДНЯ С 17-00 билеты будут доступны на официальном сайте клуба и в клубном магазине в «Гринвиче».



?Посетить игру можно по абонементу на любое количество домашних матчей #ФКУрал в сезоне-2019/20 pic.twitter.com/0b2ox98Puh — ФК Урал (@FCURAL) October 14, 2019

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