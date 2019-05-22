Руслан Нигматуллин: "Локомотив" является безоговорочным фаворитом, но Кубок всегда прекрасен сюрпризами"

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что "Локомотив" будет фаворитом в финале Олимп-Кубка России против "Урала". Тем не менее, он ждет сюрпризов.

– Учитывая историю последних матчей между "Локо" и "Уралом", их уже можно назвать принципиальными соперниками, – цитируют "Известия" Нигматуллина. – В решающей игре встретятся настоящие кубковые профессионалы. В первую очередь, речь, конечно, о наставнике москвичей Юрие Семине, у которого уже пять побед в этом турнире. Молодой тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, видимо, хочет взять столько же трофеев, ведь для него это уже второй финал подряд. "Локомотив" является безоговорочным фаворитом, но Кубок всегда прекрасен сюрпризами.

"Локомотив" - "Урал": Олимп-Кубок России, финал, 22 мая 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 18.30 (мск)