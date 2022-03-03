«Рубин» на своем поле примет «Ротор» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Рубин» и «Ротор» еще не так давно играли в одной лиге — в РПЛ. В мае 2021 года волгоградцы приезжали в Казань. Тогда команды сыграли со счетом 1:1. Последняя же победа «Рубина» над «Ротором» состоялась еще в 2003 году — тогда казанцы были сильнее со счетом 3:1.

Следить за матчем «Рубин» — «Ротор» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.