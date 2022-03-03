«Рубин» — «Ротор»: Кварацхелия и Лисакович в старте на матч БЕТСИТИ Кубка России

Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Ротора».

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Мусаев, Кучаев, Хакшабанович, Бакаев, Кварацхелия, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Зотов, Уремович, Тесленко, Савицкий, Апшанцев, Фаттахов, Зуев, Кузнецов, Климов, Онугха.

Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Премьер».