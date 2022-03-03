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Сегодня, 18:15

«Рубин» — «Ротор»: Кварацхелия и Лисакович в старте на матч БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент

Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Ротора».

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Мусаев, Кучаев, Хакшабанович, Бакаев, Кварацхелия, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Зотов, Уремович, Тесленко, Савицкий, Апшанцев, Фаттахов, Зуев, Кузнецов, Климов, Онугха.

Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ротор
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Ротор
ФК Рубин (Казань)
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«Рубин» — «Ротор»: где смотреть и во сколько начало трансляции матча БЕТСИТИ Кубка России
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