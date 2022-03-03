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Тин Едвай приехал на матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Енисей»

Артем Бухаев
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Севастиан Терлецкий

Защитник «Локомотива» Тин Едвай приехал на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало в 18.15 мск.

На вопрос о возможном отъезде из Москвы 26-летний хорватский футболист отвечать не стал.

Как ранее стало известно «СЭ», Едвай пропускает игру с «Енисеем» по медицинским показаниям.

«Локомотив» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Енисей
Тин Едвай
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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