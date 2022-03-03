Тин Едвай приехал на матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Енисей»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай приехал на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало в 18.15 мск.

На вопрос о возможном отъезде из Москвы 26-летний хорватский футболист отвечать не стал.

Как ранее стало известно «СЭ», Едвай пропускает игру с «Енисеем» по медицинским показаниям.

«Локомотив» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.