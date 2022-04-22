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Сегодня, 11:18

«Рубин» обратился в РФС по поводу двух судейских решений в матче против «Енисея»

Роман Шишов
Корреспондент
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«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух судейских решений в матче 1/4 финала Бетсити — Кубка России против «Енисея» (1:3), информирует ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу возможного офсайда на 32-й минуте в эпизоде со вторым голом «Енисея». Также от клуба поступило обращение по поводу неназначения пенальти в ворота «Енисея» на Германе Онугхе на 55-й минуте", — сообщили в службе коммуникаций РФС.

В организации отметили, что на данный момент неизвестно, когда именно пройдет заседание ЭСК РФС, на котором будет рассмотрено обращение клуба из столицы Татарстана.

«Енисей» в полуфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 11 или 12 мая. Финал Кубка России пройдет 29 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/14446013

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Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

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1X

15%

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1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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