«Рубин» обратился в РФС по поводу двух судейских решений в матче против «Енисея»

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух судейских решений в матче 1/4 финала Бетсити — Кубка России против «Енисея» (1:3), информирует ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу возможного офсайда на 32-й минуте в эпизоде со вторым голом «Енисея». Также от клуба поступило обращение по поводу неназначения пенальти в ворота «Енисея» на Германе Онугхе на 55-й минуте", — сообщили в службе коммуникаций РФС.

В организации отметили, что на данный момент неизвестно, когда именно пройдет заседание ЭСК РФС, на котором будет рассмотрено обращение клуба из столицы Татарстана.

«Енисей» в полуфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 11 или 12 мая. Финал Кубка России пройдет 29 мая.