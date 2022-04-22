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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 09:30

Колосков — о жеребьевке полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России: «Фаворита нет, взять титул может абсолютно каждый!»

Колосков считает, что в БЕТСИТИ Кубке России нет явного фаворита
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Как нам показали четвертьфинальные игры, победить может абсолютно каждый. Конечно, на бумаге «Спартак» и «Динамо» смотрятся явными фаворитами на титул Кубка России, но это все пустота. Ничего подобного я не вижу. У всех четырех команд примерно одинаковые шансы на титул. Фаворита нет. Все будет зависеть от подготовки команд к конкретному матчу. Может ли борьба с «Зенитом» в чемпионате помешать «Динамо» взять Кубок? Нет, конечно. У них будет только дополнительная мотивация для того, чтобы организовать золотой дубль в этом сезоне», — сказал Колосков «СЭ».

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая.

Финал намечен на 29 мая. Место проведения пока не названо.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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