Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Как нам показали четвертьфинальные игры, победить может абсолютно каждый. Конечно, на бумаге «Спартак» и «Динамо» смотрятся явными фаворитами на титул Кубка России, но это все пустота. Ничего подобного я не вижу. У всех четырех команд примерно одинаковые шансы на титул. Фаворита нет. Все будет зависеть от подготовки команд к конкретному матчу. Может ли борьба с «Зенитом» в чемпионате помешать «Динамо» взять Кубок? Нет, конечно. У них будет только дополнительная мотивация для того, чтобы организовать золотой дубль в этом сезоне», — сказал Колосков «СЭ».

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая.

Финал намечен на 29 мая. Место проведения пока не названо.