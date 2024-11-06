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Новиков: «Если ЦСКА обыграет «Рубин», то забудет матч со «Спартаком»

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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от предстоящем матче красно-синих с «Рубином» в матче FONBET Кубка России.

«Игра, конечно, будет важна во всех смыслах, но важен психологический аспект. Команда проиграла в дерби, а эти матчи всегда важны и влияют на настрой футболистов. Если ЦСКА обыграет «Рубин», то ребята забудут матч против «Спартака», это точно», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в среду, 6 ноября. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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