«Ростов» — «Локомотив»: Безбородов не удалил игрока ростовчан

Владислав Безбородов, арбитр встречи «Ростов» — «Локомотив» в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России, не удалил полузащитника хозяев Даниила Уткина.

На 56-й минуте Безбородов ошибочно не показал красную карточку Уткину и не удалил его с поля.

Ростовчанин ударил Дмитрия Рыбчинского открытыми шипами в область выше голеностопа и едва не сломал сопернику левую ногу. Судья видел фол, но показал, что железнодорожники могут продолжить атаку.