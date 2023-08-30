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Сегодня, 21:15

«Ростов» — «Локомотив»: Безбородов не удалил игрока ростовчан

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фол Даниила Уткина на Дмитрии Рыбчинском.
Фото Скриншот трансляции матча
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Владислав Безбородов, арбитр встречи «Ростов» — «Локомотив» в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России, не удалил полузащитника хозяев Даниила Уткина.

На 56-й минуте Безбородов ошибочно не показал красную карточку Уткину и не удалил его с поля.

Ростовчанин ударил Дмитрия Рыбчинского открытыми шипами в область выше голеностопа и едва не сломал сопернику левую ногу. Судья видел фол, но показал, что железнодорожники могут продолжить атаку.

Кубок России. Группа B
30 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Локомотив

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Владислав Безбородов
16
6
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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