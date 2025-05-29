«Ростов» — ЦСКА: во сколько начало матча и где смотреть трансляцию финала Кубка России

«Ростов» и ЦСКА сыграют в суперфинале FONBET Кубка России сезона-2024/25.

Дата и время начала финала Кубка России

«Ростов» и ЦСКА встретятся в решающем матче Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию финала Кубка России

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию суперфинала Кубка России. С ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Ростов» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире суперфинал покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Трансляция начнется за час до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Суперфинал.

01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)

ЦСКА вышел в суперфинал по пути РПЛ во второй раз за три года, обладатель Кубка-2023 в финале «верхней сетки» взял реванш у прошлогоднего победителя турнира «Зенита». «Ростов» дошел до решающей игры с помощью пути регионов — команда попала в него после поражения от зенитовцев в полуфинале «верхней сетки».