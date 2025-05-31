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Судейство

Левников назначен главным арбитром cуперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА

Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на суперфинал FONBET Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Главным судьей назначен Кирилл Левников.

Ассистенты судьи Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья Алексей Сухой; резервный ассистент Рустам Мухтаров; ВАР Виталий Мешков; АВАР Андрей Фисенко; инспектор Сергей Зуев.

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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Кирилл Левников
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