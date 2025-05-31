Левников назначен главным арбитром cуперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА

РФС объявил о назначении арбитров на суперфинал FONBET Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Главным судьей назначен Кирилл Левников.

Ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Алексей Сухой; резервный ассистент — Рустам Мухтаров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Зуев.

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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