Гайич о суперфинале Кубка России: «У ЦСКА только одна цель — победа»
Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России против «Ростова».
«Какие могут быть ожидания от финала? Финал — это битва за трофей, ничего другого у нас в мыслях нет. У ЦСКА только одна цель — победа в Кубке России», — сказал Гайич «СЭ».
Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
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