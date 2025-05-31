Гайич о суперфинале Кубка России: «У ЦСКА только одна цель — победа»

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России против «Ростова».

«Какие могут быть ожидания от финала? Финал — это битва за трофей, ничего другого у нас в мыслях нет. У ЦСКА только одна цель — победа в Кубке России», — сказал Гайич «СЭ».

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500

Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков