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Орещук: «Меня удивляет, что не играет Тюкавин. Для меня он футболист номер один в нападении «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» (1:2).

«Впечатления от матча остались не очень хорошие из-за того, что не ожидал такой игры от «Динамо». Видел, как команда выступала на сборах. «Крылья Советов» более сыгранная и собранная команда. «Динамо» проиграло центр поля, бело-голубым не хватает мобильности. Все в одном темпе играют.

Что касается Сычевого, то не удивлен, что он забил. Его главное найти в штрафной. Есть такие футболисты, которых мяч сам ищет. Вот таким является Сычевой. Меня удивляет, что у «Динамо» не играет Тюкавин. Я видел игры «Динамо» на сборах, Константин там очень здорово выглядел. Может план был в том, чтобы Смолов замучил самарцев, а свежий Тюкавин вышел бы и решил все. Так и получилось, Константин забил. Не думаю, что Тюкавин готов постоянно выходить на замену. Для меня футболист номер один в нападении «Динамо» — это Тюкавин", — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Ответный матч между командами пройдет 1 марта на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-ne-ponimayu-pochemu-ne-igraet-tyukavin-dlya-menya-on-nomer-odin-v-napadenii-dinamo/
Роман Орещук
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Константин Тюкавин
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