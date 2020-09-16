Полузащитник «Спартака» Остон Урунов увеличил преимущество «Спартака» в матче группового турнира Бетсити Кубка России против «Родины». Хавбек отличился на 53-й минуте, этот мяч стал для него первым в составе «Спартака».

Голевую передачу отдал Александр Кокорин, проводящий за красно-белых вторую игру.

Через три минуты после гола Урунова ворота «Родины» поразил Айртон, который также впервые забил за «Спартак», а еще через две минуты Роман Зобнин сделал счет 4:0.

Видеотрансляция матча «Родина» — «Спартак»