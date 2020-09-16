В среду, 16 сентября, состоится матч группового турнира Бетсити-Кубка России, в котором «Родина» сыграет со «Спартаком» на «Открытие-арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Родина» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».

На 35-й минуте встречи форвард красно-белых Александр Соболев открыл счет в матче после передачи хавбека Романа Зобнина.