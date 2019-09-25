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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Ринат Билялетдинов: «Балтику» «Локомотив» должен пройти, если не будет валять дурака»

06:14
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Экс-главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что его бывшая команда должна выйти в 1/8 финала Олимп-Кубка России. Сегодня красно-зеленые сыграют с «Балтикой».

— «Локомотив» — кубковая команда, и она не будет разбрасываться турнирами, — цитируют «Известия» Билялетдинова. — Глубины состава и мотивации у нее хватает. «Балтику» красно-зеленые должны пройти, если не будут валять дурака.

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://iz.ru/924894/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/do-16-i-dalshe-kluby-rpl-vstupaiut-v-borbu-za-kubok-rossii

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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