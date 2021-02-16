Решение по проведению матчей 1/8 финала Кубка России примут в ближайшие два дня

Решение по проведению матчей 1/8 финала Бетсити Кубка России примут в ближайшие два дня, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, решение будет приниматься после получения более точного прогноза погоды на ближайшие дни. Это касается не только встреч, которые пройдут в столичном регионе. Сообщается, что в ближайшее время вопрос по дате возможного переноса нескольких матчей.

Матчи Кубка России планируется провести с 20 по 22 февраля. На 20 февраля назначены встречи «Зенит» — «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак», на 21 февраля — ЦСКА — «СКА-Хабаровск», «Краснодар» — «Сочи», «Локомотив» — «Тамбов» и «Ростов» — «Ахмат». 22 февраля должны состояться матчи «Уфа» — «Урал» и «Химки» — «Крылья Советов».