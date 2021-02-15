Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/8 Кубка России со «Спартаком».

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 20 февраля на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 19.30 по московскому времени).

— Мороз? Играть можно в любую погоду, но многое зависит от состояния поля, — цитирует Силкина «Советский спорт». - Может быть оно будет промерзшее или грязное. В любом случае будет много борьбы и, возможно, много травм, потому что в матче с такой афишей самоотдача будет сумасшедшей.

— Какие для вас главные интриги в этом матче?

— После игры можно говорить об интригах, потому что сейчас мы не знаем ни составов, ни тактических схем, по которым команды будут играть. Основываться на товарищеских матчах неправильно. Я смотрел много контрольных встреч на предсезонных сборах, все это не серьезно. В официальных матчах все будет по-другому. Тем более это кубковая игра — всего один матч и проигравший выбывает. Как говорят, кубки выигрывает оборона, а чемпионат — атака. Игра будет до ошибки и тот, кто первый пропустит, поставит себя в сложную ситуацию.

— Команды в зимнее межсезонье не сильно обновили составы. Кто сейчас получше выглядит?

?— Сложно судить. Раньше говорили так: кто выигрывал много матчей на предсезонке, тот, как правило, потом боролся за выживание. Я смотрел матчи «Динамо» на сборах и могу отметить, что у команды проблемы в обороне. Тренер не может определиться с защитой. Команда пропускает по два мяча. Видно, что футболисты пытаются играть первым номером, контролировать мяч, но при малейшей потере мяча, сразу создаются опасные моменты у динамовских ворот. Это не очень хорошо.

— У вас вызывает интерес тренерская дуэль двух молодых немецких специалистов Тедеско и Шварца?

— Меня эта дуэль не интересует. Только «Динамо» интересует и то, кто его возглавляет. Считаю, что больше толку, когда командой руководит российский специалист.

— Какой результата матча наиболее вероятен?

— Это Кубок, поэтому все непредсказуемо. Меня не удивит любой результат матча. ?