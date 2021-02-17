В РФС прокомментировали информацию о переносе матчей 1/8 финала Кубка России

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) 17 февраля прокомментировала информацию о возможном переносе матчей 1/8 финала Бетсити Кубка России.

«Матчи 1/8 Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей. Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды», — сообщает служба коммуникаций РФС.

Матчи Кубка России планируется провести с 20 по 22 февраля. На 20 февраля назначены встречи «Зенит» — «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак», на 21 февраля — ЦСКА — «СКА-Хабаровск», «Краснодар» — «Сочи», «Локомотив» — «Тамбов» и «Ростов» — «Ахмат». 22 февраля должны состояться матчи «Уфа» — «Урал» и «Химки» — «Крылья Советов».

16 февраля сообщалось, что решение по проведению игр будет принято на основании прогноза погоды на дни матчей.