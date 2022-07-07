Рэпер «T-Killah» о заявлении Алаева: «Наконец-то обратили внимание на медиафутбол»

Рэпер «T-Killah» отреагировал на заявление Алаева о медиалиге

Футболист блогерской команды «На спорте» и рэпер Александр «T-Killah» Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление исполняющего обязанности главы РПЛ Александра Алаева о медиалиге.

Ранее Алаев заявил, что победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России.

«Это просто супер! Наконец-то обратили внимание на медиафутбол. Это возможность для талантливых ребят показать себя большому футболу», — сказал Тарасов «СЭ».