Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:04

Рэпер «T-Killah» о заявлении Алаева: «Наконец-то обратили внимание на медиафутбол»

Рэпер «T-Killah» отреагировал на заявление Алаева о медиалиге
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футболист блогерской команды «На спорте» и рэпер Александр «T-Killah» Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление исполняющего обязанности главы РПЛ Александра Алаева о медиалиге.

Ранее Алаев заявил, что победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России.

«Это просто супер! Наконец-то обратили внимание на медиафутбол. Это возможность для талантливых ребят показать себя большому футболу», — сказал Тарасов «СЭ».

5
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков не поддержал идею участия команд медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости