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Сегодня, 18:16

Ещенко назвал блефом идею дать «Амкалу» и победителю медиалиги уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на слова исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева о том, что победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России.

«Думаю, что это блеф. Команды не имеют профессионального статуса, как они могут там играть? А «Амкал»? Что этот клуб выиграл? Почему именно ему могут дать уайлд-кард?» — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

25 июня команда блогеров «Амкал» проиграла с разгромным счетом «Динамо» (0:5) в товарищеском матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-eshhenko-amkal-mozhet-sy-grat-v-kubke-rossii-dumayu-e-to-blef/
Андрей Ещенко
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