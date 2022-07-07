Ещенко назвал блефом идею дать «Амкалу» и победителю медиалиги уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на слова исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева о том, что победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России.

«Думаю, что это блеф. Команды не имеют профессионального статуса, как они могут там играть? А «Амкал»? Что этот клуб выиграл? Почему именно ему могут дать уайлд-кард?» — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

25 июня команда блогеров «Амкал» проиграла с разгромным счетом «Динамо» (0:5) в товарищеском матче.