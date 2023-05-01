Тугарев считает, что при отсутствии еврокубков новый формат Кубка России актуален

Нападающий «Ростова» Роман Тугарев рассказал о своем отношении к новому формату FONBET Кубка России.

«В ситуации, когда наши клубы не играют в еврокубках, новый формат Кубка России актуален. Стало больших интересных матчей. У команд РПЛ есть второй шанс, это было интересно. Формат турнира хороший», — цитирует Тугарева Metaratings.ru.

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.