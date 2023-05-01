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Сегодня, 10:40

Тугарев считает, что при отсутствии еврокубков новый формат Кубка России актуален

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Роман Тугарев рассказал о своем отношении к новому формату FONBET Кубка России.

«В ситуации, когда наши клубы не играют в еврокубках, новый формат Кубка России актуален. Стало больших интересных матчей. У команд РПЛ есть второй шанс, это было интересно. Формат турнира хороший», — цитирует Тугарева Metaratings.ru.

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/tugarev-v-situacii-kogda-nashi-kluby-ne-igrayut-v-evrokubkakh-novyi-format-kubka-rossii-aktualen-247557/
Роман Тугарев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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