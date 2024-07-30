Раков — о голе «Ростову»: «Посвятил родным и близким, особенно моей бабушке»

Форвард «Локомотива» Вадим Раков прокомментировал забитый гол в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:0).

«Посвятил гол родным и близким, особенно моей бабушке, которая поддерживает меня из деревни и не смогла приехать. Этот гол для них», — сказал Раков.

Для 19-летнего нападающего это гол стал дебютным за основную команду.

В следующем матче Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».