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Раков — о голе «Ростову»: «Посвятил родным и близким, особенно моей бабушке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Форвард «Локомотива» Вадим Раков прокомментировал забитый гол в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:0).

«Посвятил гол родным и близким, особенно моей бабушке, которая поддерживает меня из деревни и не смогла приехать. Этот гол для них», — сказал Раков.

Для 19-летнего нападающего это гол стал дебютным за основную команду.

В следующем матче Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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