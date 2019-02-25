Президент "Ростова": "Спасибо "Краснодару" за отличную игру. Желаем им удачного выступления в Лиге Европы"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц после победы над "Краснодаром" в ответном кубковом матче 1/4 финала (1:0) поблагодарил соперника за отличную игру.

В полуфинале "Ростов" сыграет против победителя противостояния между "Локомотивом" и "Рубином".

– Поздравляю всех наших болельщиков с первой победой в новом году, это была хорошая игра, в которой дебютировали и отлично себя показали многие наши новички, – приводит пресс-служба клуба слова Арутюнянца. – Хочу от лица всего клуба поблагодарить болельщиков "Ростова", которые в этот холодный день пришли на стадион и поддержали нас. Вместе мы одна команда. Также спасибо "Краснодару" за отличную игру, у нас хорошие отношения с нашими соседями, и мы желаем им удачного выступления в Лиге Европы.

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