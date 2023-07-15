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Сегодня, 13:31

Дюков объяснил, почему изменился формат FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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Президент РФС Александр Дюков назвал причины изменения формата FONBET Кубка России. Из турнира убрали один раунд в финале Пути регионов.

«Отменить один матч в верхней сетке предложил наш спонсор. С этим можно спорить, но в этом решении есть свои плюсы и свои минусы. Клуб, который выбывает в финале Пути РПЛ, подвергается дискриминации. Хотя все клубы и члены исполкома, рассмотрев данный вопрос, не увидели какой-то серьезной несправедливости. Реформа турнира несущественная, но все посчитали, что данное изменение пойдёт на пользу Кубку России», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Победителем FONBET Кубка России в сезоне-2022/23 стал ЦСКА. В финале армейцы обыграли «Краснодар» со счетом 1:1 (пен. 6:5).

Источник: Чемпионат
Кубок России
Александр Дюков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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