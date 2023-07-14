Дюков объяснил отказ крымских клубов от участия в FONBET Кубке России

Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему крымские клубы решили не участвовать в Кубке России.

«Они приняли решение сыграть во второй лиге. Наверное, есть желание начать с одного турнира. Много технических и организационных моментов. Они приняли решение, что правильно участвовать в одном турнире. Это не связано с тем, что Кубок проводится под эгидой УЕФА», — сказал Дюков.

В июне аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге прошли ялтинский «Рубин» и крымский «Севастополь».