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Сегодня, 18:02

Дюков объяснил отказ крымских клубов от участия в FONBET Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему крымские клубы решили не участвовать в Кубке России.

«Они приняли решение сыграть во второй лиге. Наверное, есть желание начать с одного турнира. Много технических и организационных моментов. Они приняли решение, что правильно участвовать в одном турнире. Это не связано с тем, что Кубок проводится под эгидой УЕФА», — сказал Дюков.

В июне аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге прошли ялтинский «Рубин» и крымский «Севастополь».

Футбол
Кубок России
РФС
ФК Севастополь
Александр Дюков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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В «Севастополе» рассказали, почему решили отказаться от участия в FONBET Кубке России
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