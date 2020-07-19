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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Пожилого фаната «Спартака» не пускали на «Газпром Арену» из-за атрибутики

18:55
Болельщик «Спартака» Федор Кисляков. Фото "СЭ"
Болельщик «Спартака» Федор Кисляков. Фото "СЭ"
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Известный болельщик «Спартака» Федор Кисляков не мог попасть на матч 1/2 финала Олимп-Кубка России с «Зенитом», так как на нем были вещи с символикой «Спартака» — галстук, кепка, маска, красные перчатки. Стюарды сослались на пункт медицинского регламента премьер-лиги, в котором указано, что гостевые болельщики не могут находиться на стадионе.

Кислякову пришлось сдать атрибутику в камеру хранения. Однако после этого его тоже не пустили на стадион, потому что у него была профессиональная фотоаппаратура. Ее болельщику тоже пришлось сдать в камеру хранения, после чего он все-таки оказался на «Газпром Арене» (Гоша Чернов)

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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