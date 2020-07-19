Пожилого фаната «Спартака» не пускали на «Газпром Арену» из-за атрибутики

Известный болельщик «Спартака» Федор Кисляков не мог попасть на матч 1/2 финала Олимп-Кубка России с «Зенитом», так как на нем были вещи с символикой «Спартака» — галстук, кепка, маска, красные перчатки. Стюарды сослались на пункт медицинского регламента премьер-лиги, в котором указано, что гостевые болельщики не могут находиться на стадионе.

Кислякову пришлось сдать атрибутику в камеру хранения. Однако после этого его тоже не пустили на стадион, потому что у него была профессиональная фотоаппаратура. Ее болельщику тоже пришлось сдать в камеру хранения, после чего он все-таки оказался на «Газпром Арене» (Гоша Чернов)

Болельщика «Спартака» Дядю Федю не пускают на стадион, потому что у него откровенная атрибутика КБ: кепка, галстук, маска. Даже перчатки красные pic.twitter.com/dAmpbFE3VI — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 19, 2020

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»