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Попов объяснил, почему у ЦСКА мало шансов защитить титул обладателя Кубка России

Алина Савинова
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов оценил шансы ЦСКА защитить титул обладателя FONBET Кубка России.

«ЦСКА не фаворит Кубка России. В принципе, у нас он один — «Зенит» (смеется). В прошлом году армейцы выиграли Кубок, потому что «Зенит» не очень упирался. Финал Кубка России Путь РПЛ состоит же из двух матчей, поэтому шансов у армейцев мало. У армейцев неправильная тактическая игра и психологическая нестабильность. С такими проблемами сложно одолеть соперника и выиграть какой-то турнир», — цитирует Попова Legalbet.

16 апреля ЦСКА обыграл «Балтику» (2:0) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ и вышел в финал. Соперником армейцев на этой стадии будет «Зенит».

В 2023 году ЦСКА в восьмой раз в своей истории выиграл Кубок России, одолев в решающем матче «Краснодар» (1:1, по пен. — 6:5).

Источник: Legalbet
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Попов
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