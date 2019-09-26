Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который вышел в стартовом составе с капитанской повязкой на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1), отметил, что старался достойно заменить Игоря Акинфеева.

— Мы забили быстрый гол, полностью контролировали ход встречи, — приводит клубная пресс-служба слова Помазуна. — Думаю, победа закономерна. Мы готовились очень серьезно, потому что несколько лет не могли пройти эту стадию. Было очень важно выйти и победить, состав тоже был близок к основному.

Как принималось решение о моем капитанстве на игру? Пришел в раздевалку, и повязка висела около моей футболки. Конечно, ощущал дополнительную ответственность. Капитан у нас Акинфеев, и надо было его достойно подменить. Надеюсь, у меня это получилось.

Алания — ЦСКА

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