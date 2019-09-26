Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Помазун рассказал, как его назначили капитаном на кубковый матч «Алания» — ЦСКА

13:34
Теги:

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который вышел в стартовом составе с капитанской повязкой на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1), отметил, что старался достойно заменить Игоря Акинфеева.

— Мы забили быстрый гол, полностью контролировали ход встречи, — приводит клубная пресс-служба слова Помазуна. — Думаю, победа закономерна. Мы готовились очень серьезно, потому что несколько лет не могли пройти эту стадию. Было очень важно выйти и победить, состав тоже был близок к основному.

Как принималось решение о моем капитанстве на игру? Пришел в раздевалку, и повязка висела около моей футболки. Конечно, ощущал дополнительную ответственность. Капитан у нас Акинфеев, и надо было его достойно подменить. Надеюсь, у меня это получилось.

Алания — ЦСКА

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Опрос

проголосовало: 4923
Все опросы
Кто фаворит Кубка России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilya-pomazun-nuzhno-bylo-dostoyno-podmenit-akinfeeva/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир