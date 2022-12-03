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Сегодня, 15:04

Сутормин о драке «Зенита» и «Спартака»: «Такого в дальнейшем не должно быть. Надо держать себя в руках»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о драке своих одноклубников с игроками «Спартака» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против красно-белых (0:0, 4:2 — по пенальти).

— Как вы видели инцидент со «Спартаком», кто начал драку?

— Я видел издалека. Все было на дальней бровке. Думаю, в том, что произошло, виноваты обе стороны, обе стороны и понесли наказание в виде дисквалифицированных футболистов. Все по делу.

— Понимаете, почему не наказали Промеса?

— Не знаю. Видимо, в КДК не посчитали, что он активно участвовал. Не наказали и не наказали. Об этом уже нет смысла говорить.

— Шесть матчей дисквалификации — не много?

— Есть регламент, какие вопросы? Мы его соблюдаем.

— Были шокированы тем, что произошло?

— Не то что шокирован. Просто хороший эмоциональный матч. Чуть эмоции перехлынули. Получилось то, что произошло. Такого в дальнейшем происходить не должно. Надо себя держать в руках.

— «Спартак» становится все более принципиальным соперником для «Зенита»?

— Мне кажется, он давно уже принципиальный. И «Зенит» для «Спартака» принципиальный соперник.

— «Спартак» для вас — самый принципиальный соперник в лиге?

— Тяжело сказать. Просто со «Спартаком» хорошие матчи. И болельщики ходят. Хорошие эмоциональные игры. И с «Краснодаром» эмоциональные матчи получаются. Не сказал бы, что «Спартак» — самый принципиальный, но один из, да.

По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао (все трое — «Зенит»), Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак») на 6 матчей Кубка России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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28%

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21%

1.45
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Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Алексей Сутормин
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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