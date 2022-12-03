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Сегодня, 14:45

Хавбек «Локомотива» Игнатьев рассказал о работе под руководством Галактионова

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что думает о работе под руководством Михаила Галактионова в московском клубе и о словах специалиста во время матча Кубка России с «Нижним Новгородом» (3:0).

— Когда вы уходили на перерыв, какие мысли до вас донес Галактионов?

— Для нас было главным закончить последний матч в году победой, чтобы нормально уйти на паузу в психологическом плане, чтобы на сборы мы приехали с хорошим настроением, несмотря на позицию в таблице чемпионата. Выхода все равно нет. Надо исправлять ситуацию. Поэтому мы победили в кубковой игре. Галактионов сказал: «С таким настроем приезжаем и начинаем работать».

— Как тебе Галактионов?

— Во-первых, я с ним знаком уже давно по юношеской сборной. Такой же требовательный и строгий на тренировках. За пределами поля может подойти поговорить, объяснить что-то. Никаких проблем нет.

— Веришь, что получится изменить ситуацию: выйти с 14-го места, из зоны стыков?

— Как я могу не верить? Я же спортсмен. Не верить в себя и в свою команду — неправильно. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы выбраться из этой ситуации.

Специалист возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. После 17 туров РПЛ команда идет на 14-м месте в турнирной таблице.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
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Ф1(-1.5)

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ТБ 2.5

28%

1.93

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1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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