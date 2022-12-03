Газзаев о Матче звезд Кубка России: «Очень интересно. Надо проводить побольше таких событий»

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился впечатлениями от Матча звезд Кубка России.

Специалист вошел в состав жюри на челленджах и будет тренировать команду РПЛ в основном матче.

— Это очень интересное мероприятие, мне кажется, таких побольше проводить, — сказал Газзаев. — Потому что это пропаганда футбола, пропаганда нашего футбола и для молодых ребят. Думаю, это очень хорошая идея. Таких праздников нужно делать побольше.

— Вы здесь почетный член жури. Когда к вам впервые обратились?

— Недели за две до этого. Сказали, что будет такое мероприятие, будут принимать участие такие-то и такие-то известные спортсмены, поэтому я с большим удовольствием согласился. Очень интересно, много технических элементов, которые встречаются в футболе. Конечно, для молодых профессиональных футболистов это тоже очень важно, потому что все-таки вся страна смотрела сегодня это представление. Мне кажется, для их публичности это очень важно. В заключение сейчас будет 5 на 5, а потом уже жеребьёвка Кубка России.

— Кубок России претерпел большие изменения в этом году. Как вам новый формат?

— Если учитывать, что сегодня мы находимся в спортивной изоляции, вовлечь систему профессионального спорта, практически все регионы РФ, профессиональные и непрофессиональные клубы, мне кажется, что это будет настоящий Кубок России. Давайте посмотрим, как он завершится, тогда можно будет уже говорить, что-то дополнить. Но я думаю, что пока все идет так, как надо.

— Главный минус в том, что регионы не играют с РПЛ, как это было раньше?

— Раньше Кубок начинался с КФК, потом первая или вторая лига и так далее. Сейчас в турнире участвуют непрофессиональные клубы, поэтому интерес большой.

— Кажется, что для игроков этот турнир очень важен. Драка между игроками «Зенита» и «Спартака» показательна.

— Что разыгрывается внутри страны? Чемпионат России и Кубок России. Среди международных турниров есть Лига чемпионов, а есть Лига Европы. В каждом национальном первенстве примерно такое же. Такие турниры достаточно востребованы. Вы только что привели пример. Не только с точки зрения результата, но и эмоций. Даже в таком турнире никто не хочет уступать.

Матч звезд Кубка России проходит сегодня, 3 декабря. В событии участвуют команды пути РПЛ и пути регионов.