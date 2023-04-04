Сунгатулин о матче со «Спартаком»: «Главное, что принес команде победу и выход в следующий раунд»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Вы — герой матча, какие ощущения после всего этого?

— Отлично! Забил хороший гол. Самое главное, что принес команде победу, выход в следующий раунд. Это самое важное.

— Часто такие на тренировках забиваете?

— Бывает, на тренировках, но только не левой ногой и не так. Но иногда бывает, что залетает.

— Выбивать «Спартак» из Кубка — это что?

— Ничего особенного такого. Обычная игра была по сути, кубковая.

По итогам двух встреч «Спартак» вылетел в Путь регионов Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».