Форвард «Урала» Влут — об игре со «Спартаком»: «Очень рад победе! Атмосфера невероятная!»

Нападающий «Урала» Рай Влут после победы над «Спартаком» (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал результат встречи корреспонденту «СЭ».

— Я очень рад победе! Атмосфера невероятная!

Победу хозяевам поля принесли голы Ибраимы Сиссе и Фаниля Сунгатуллина. Единственный мяч в составе красно-белых забил Кейта Бальде.

«Спартак» вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».