Егорычев о победе над «Спартаком»: «Сегодня все старались. Невероятная атмосфера!»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (2:1) в ответном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Классные ощущения! Почти полный стадион, спасибо всем болельщикам. Сегодня все старались. Невероятная атмосфера! По такому соскучились, конечно», — сказал Егорычев.

По итогам двух встреч «Спартак» вылетел в Путь регионов Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».