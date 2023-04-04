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Сегодня, 19:49

Абаскаль — о первом голе «Урала»: «В первый или второй раз в жизни вижу, чтобы мяч так хорошо лег на ногу»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал вылет его команды от «Урала» (1:1; 1:2) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России, после которого красно-белые продолжать играть в Пути регионов турнира.

«Конечно, мы расстроены. Команда делала все для победы, работала, старалась. Матч оказался невероятно сложным. Были по ходу игры тактические изменения с обеих сторон. Мы в первом тайме не реализовали позиционное преимущество. У нас были моменты для вертикальных передач. К сожалению, не удалось его реализовать. Соперник забил невероятный гол. Я не слишком стар, но, кажется в первый или второй раз в жизни вижу, чтобы так хорошо мяч лег на ногу.

Но моя команда показала характер, билась, показала волю к победе. После счета 1:1 мы не использовали свои моменты — это был важный психологический момент. А потом последовал еще один невероятный гол с 25 метров. Конечно, нельзя позволять так бить. Но левой в одно касание — наверное, такие голы бывают раз в жизни. «Урал» опасен на подачах, Максименко сделал два невероятных сэйва, что говорит о его классе. Мяч у нас не шел в ворота. Нельзя опускать голову, надо проанализировать ошибки. Пожалуйста, не спрашивайте о тех игроках, которые сегодня не играли и не сыграют дальше», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

В полуфинале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем одной из пар «Динамо» - «Акрон»/«Краснодар» - «Ростов». Красно-белые являются действующим обладателем трофея Кубка России.

 

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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