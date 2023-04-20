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Сегодня, 09:40

Полузащитник «Урала» Егорычев: «Пенальти? В игре казалось, что очень спорное решение»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал корреспонденту «СЭ» первый матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (1:1).

На 89-й минуте встречи арбитр Кирилл Левников после просмотра ВАР назначил одиннадцатиметровый в ворота «Урала» за фол на Антоне Заболотном.

— Думаю, может быть, мы психологически немного подсели, прижались к своим воротам, давали сопернику создавать какие-то подходы. Помазун, конечно, вообще молодец. Хорошо сыграл, тащил нас. Где-то возможно не хватало прессинга. Прижались к воротам. Момент психологии.

— Что скажете о пенальти в ваши ворота?

— Честно говоря, я не видел повтора. В игре казалось, что очень спорное решение.

Андрей Егорычев
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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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