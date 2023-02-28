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Сегодня, 10:20

Хлусевич: «Не ощутимо, что Промес не готов»

Хлусевич оценил игру Промеса в ответном матче против «Локомотива» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич после победы над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал игру нападающего Квинси Промеса.

«Спасибо Квинси. Он правда готовился, молодец и большой профессионал. Не ощутимо, что он не готов. Все прекрасно, у нас хорошая коммуникация и на поле, и за его пределами. Все хорошо. Говорил ли что-то в раздевалке про пенальти? Разговаривали, но это же в раздевалке было», — сказал Хлусевич «СЭ».

Промес пропустил три тренировочных сбора команды, он занимался по индивидуальной программе в Москве.

Даниил Хлусевич
Квинси Промес
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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