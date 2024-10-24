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Хавбек «Акрона» Палиенко: «Мы хотим побеждать в каждом матче РПЛ и Кубка России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко подвел итоги выступления команды в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

23 октября тольяттинцы уступили «Рубину» (0:1) в 6-м туре Кубка страны.

«Было бы лучше остаться на втором месте, но самая основа в том, что мы хотим побеждать в каждом матче. Независимо от того, РПЛ это или Кубок России. Задача была победить, как и в любой игре, а все расклады воспринимались уже второстепенно», — цитирует Палиенко Metaratings.

«Акрон» с 8 очками занял третье место в группе D Кубка России. Команда продолжит выступать в плей-офф Пути регионов турнира.

Источник: Metaratings
Максим Палиенко
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Акрон
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