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«Краснодар» — «Пари НН»: видеообзор матча Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Пари НН» переиграл «Краснодар» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

У нижегородской команды отличились Валерий Царукян и Свен Карич. Единственный гол краснодарцев на счету Олакунле Олусегуна.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале турнира.

«Краснодар» с 9 очками занял третье место группе С и продолжит выступление в пути регионов Кубка России. «Пари НН» (4 очка) стал четвертым в квартете и вылетел из турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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