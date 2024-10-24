«Краснодар» — «Пари НН»: видеообзор матча Кубка России

«Пари НН» переиграл «Краснодар» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

У нижегородской команды отличились Валерий Царукян и Свен Карич. Единственный гол краснодарцев на счету Олакунле Олусегуна.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале турнира.

«Краснодар» с 9 очками занял третье место группе С и продолжит выступление в пути регионов Кубка России. «Пари НН» (4 очка) стал четвертым в квартете и вылетел из турнира.