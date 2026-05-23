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«Спартак» — «Краснодар»:онлайн-трансляция матча финала Кубка России

24 мая состоится Суперфинал Кубка России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кубок России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 24 мая состоится Суперфинал FONBET Кубка России. Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
24 мая, 18:00. Лужники (Москва)
Спартак
1:1
Краснодар

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В финале Пути РПЛ «Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти — 0:0 (6:5 пен.). В финале Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА с минимальным счетом — 1:0.

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ФК Спартак (Москва)
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