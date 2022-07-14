Бывший гендиректор РФС Тукманов поддержал обновленный формат Кубка России

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов поделился мнением о реформе формата Кубка России.

— Как вы думаете, эта формула Кубка России — временная? Когда Россию вернут в еврокубки, ее снова изменят?

— Ну почему же?! Если это впишется в календарь ведущих клубов в период еврокубков, то все может получить более долгосрочную прописку. Я думаю так. Мы гадаем и точно не знаем, на какой период времени нас отстранили: на год, два или на пять лет. Надо смело принимать это решение и играть. Это выбор клубов, значит они сами в этом заинтересованы. Что мы будем советовать? Можно дискутировать, но решение все равно останется за лигой и РФС, — цитирует Тукманова «Спорт день за днем».

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».