Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:39

Бывший гендиректор РФС Тукманов поддержал обновленный формат Кубка России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов поделился мнением о реформе формата Кубка России.

— Как вы думаете, эта формула Кубка России — временная? Когда Россию вернут в еврокубки, ее снова изменят?

— Ну почему же?! Если это впишется в календарь ведущих клубов в период еврокубков, то все может получить более долгосрочную прописку. Я думаю так. Мы гадаем и точно не знаем, на какой период времени нас отстранили: на год, два или на пять лет. Надо смело принимать это решение и играть. Это выбор клубов, значит они сами в этом заинтересованы. Что мы будем советовать? Можно дискутировать, но решение все равно останется за лигой и РФС, — цитирует Тукманова «Спорт день за днем».

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/byvshiy-gendirektor-rfs-podderzhal-novyy-format-kubka-rossii
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
РФС
Александр Тукманов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания
Агаларова рвут на части «Ахмат» и «Маритиму», за Роналду предложили 300 млн евро, спартаковец Крал – в «Шальке». Главные трансферы и слухи РПЛ на 14 июля
Материалы сюжета: РПЛ-2022: Кубок России в новом формате без Кубка лиги и расширения
Погребняк положительно оценил отказ от идеи проведения Кубка РПЛ в пользу реформирования Кубка России
Алаев: «Много работы проделано, но реализовать сегодня Кубок лиги невозможно»
Алаев объяснил, почему организация Кубка России проще Кубка лиги
«Все клубы единогласно поддержали реформирование Кубка». Алаев, Бабаев и Мележиков подвели итоги общего собрания
Алаев о Кубке России: «Мы за слепой жребий, но нужно учитывать вопросы логистики»
Алаев прояснил ситуацию с разделением доходов клубов после реформы Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погребняк положительно оценил отказ от идеи проведения Кубка РПЛ в пользу реформирования Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости