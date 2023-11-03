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Сегодня, 17:37

Петрушин: «Динамо» повезло больше, чем «Пари НН» в кубковом матче»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на победу московской команды над «Пари НН» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

«В этой игре шанс получили многие футболисты с небольшим количеством игровой практики. Спортсмен, выходящий на поле, всегда хочет победить. Мне очень понравился «Нижний» и Севикян, он мне напоминает Хвичу. Очень техничный игрок. Гол на последних секундах? Давайте не забывать про удачу, ее никто не отменял. Удача была на стороне хозяев, в первом тайме нижегородцы дважды не забили из убойных позиций. «Нижний» тоже вполне мог победить. Не скажу, что у «Динамо» было явное преимущество. Гол на последних секундах — тоже во многом удача. Кому в итоге больше повезло? Получается, что повезло сильнейшему. То есть, «Динамо». Но «Нижний» тоже заслуживал победы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

В 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» сыграет против «Зенита». «Пари НН» стал четвертым в своей группе и не смог выйти в плей-офф турнира.

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005427364_petrushin_dinamo_povezlo_bolshe_chem_nijnemu
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