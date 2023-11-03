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Сегодня, 17:27

Гюрлюк — о голе в ворота ЦСКА: «Такого красивого эпизода у меня в карьере не было»

Алина Савинова
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Нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк высказался о поражении команды от ЦСКА в матче 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России (3:1).

«Я, как и вся команда, старался, как мог, но, к сожалению, не получилось выиграть. Мы все надеялись на победу в этой встрече, но результат оказался для нас отрицательным», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Гюрлюка.

Также он прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА в этой встрече.

«Я старался хорошо сработать в том моменте, и все видели, как у меня это получилось. Наверное, такого красивого эпизода у меня в карьере не было, и таких голов раньше тоже не забивал. Все голы у меня получаются примерно одинаковыми», — добавил футболист.

В 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» сыграет против «Спартака». Первые игры четвертьфинала пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005427368_gyurlyuk_takih_krasivyih_golov_kak_cska_ranshe_ne_zabival
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Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Эмирджан Гюрлюк
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